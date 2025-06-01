Дроны атаковали воинскую часть в иркутском поселке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Атаке дронов подверглась воинская часть в поселке Средний Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в воскресенье.

"На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, один сброс был на старое здание в Новомальтинске, точное число БПЛА пока не известно.

"Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Главное - не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет", - отметил Кобзев.

Позже глава региона уточнил, что БПЛА были выпущены из фуры.

По его словам, на место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии.

Проведено заседание оперативного штаба, к месту ЧП выехал губернатор.