Экзит-полы говорят о незначительном разрыве между кандидатами в президенты Польши

Второй тур президентских выборов в Польше Фото: AP/TASS

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский набирает около 50,1%-50,3% голосов, его соперник Кароль Навроцкий - около 49,7%-49,8%, сообщает The Guardian со ссылкой на экзит-полы.

По данным Ipsos, Тшасковский получает 50,3%голосов, Навроцкий - 49,7%.

The Guardian также приводит данные OGB, согласно которым Тшасковский набирает 50,17%, Навроцкий - 49,83%.

Газета отмечает, что такой разрыв слишком незначительный, чтобы можно было уже однозначно сказать, кто в итоге станет президентом страны.

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от праволиберальной партии "Гражданская платформа", возглавляемой действующим премьером Дональдом Туском, и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий - независимый кандидат, поддержанный консервативной партией "Право и справедливость".