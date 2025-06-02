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Премьер Польши попросит парламент проголосовать о доверии его правительству

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен попросить парламент провести голосование о доверии его правительству, сообщают европейские СМИ.

Как отмечается, он планирует это сделать в ближайшее время, но точной даты не назвал.

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На такой шаг Туск решил пойти после результатов президентских выборов. Накануне кандидат от его партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский проиграл независимому кандидату Каролю Навроцкому, поддержанному оппозиционной консервативной партией "Право и справедливость".

В понедельник Государственная избирательная комиссия Польши объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов, которые состоялись накануне. Навроцкий получил 50,89% голосов, а Тшасковский - 49,11%.

Дональд Туск Польша Кароль Навроцкий
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