Премьер Польши попросит парламент проголосовать о доверии его правительству

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен попросить парламент провести голосование о доверии его правительству, сообщают европейские СМИ.

Как отмечается, он планирует это сделать в ближайшее время, но точной даты не назвал.

На такой шаг Туск решил пойти после результатов президентских выборов. Накануне кандидат от его партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский проиграл независимому кандидату Каролю Навроцкому, поддержанному оппозиционной консервативной партией "Право и справедливость".

В понедельник Государственная избирательная комиссия Польши объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов, которые состоялись накануне. Навроцкий получил 50,89% голосов, а Тшасковский - 49,11%.