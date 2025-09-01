Поиск

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1 тыс. кв. км площади и раскололся на части, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в понедельник.

"От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км. За три зимних антарктических месяца айсберг потерял 36% своей площади", - говорится в сообщении.

В течение антарктической зимы айсберг проделал путь порядка 930 км и под действием течений обогнул остров Южная Георгия, в 70 км к северу от которого дрейфует на текущий момент. Уточняется, что в начале июня площадь айсберга превышала 2,7 тыс. кв. км, что было сопоставимо с площадью Москвы. Теперь его площадь сократилась до 1,7 тыс. кв. км, что сравнимо с площадью Петербурга.

Как сообщалось, в 1986 году в момент разрушения края шельфового ледника Фильхнера айсберг А23а площадью свыше 4,1 тыс. кв. км откололся от Антарктиды. Он простоял на мели в море Уэдделла 30 лет.

Весной 2023 года айсберг неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша. В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к Южной Георгии.

