Крупнейший в мире айсберг попал в океанский вихрь у Антарктиды и остановился

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Самый большой на планете айсберг А23а, втрое превышающий по площади Санкт-Петербург, попал в океанский вихрь в море Скоша и остановился. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Санкт-Петербург) в понедельник.

По данным ученых ААНИИ, в настоящий момент айсберг медленно вращается, испытывая значительное воздействие Антарктического циркумполярного течения, которое в конечном итоге может его разрушить.

"Айсберг попал в океанский вихрь, который приурочен к банке Пири. Это явление специалисты называют "вихрем Тейлора". (...) С большой долей вероятности А23а все же разрушится, после чего его части продолжат путь в море Скоша. Но из-за размеров айсберга на это может уйти немало времени", - предположил научный сотрудник отдела океанологии ААНИИ Сергей Кашин, которого цитирует пресс-служба.

Под воздействием ветров и течений айсберг почти не потерял в размерах и остался самым большим из ныне существующих. На текущий момент его площадь составляет 4 тыс. 366 кв. км.

В 1986 году в момент разрушения края шельфового ледника Фильхнера айсберг А23а откололся от Антарктиды, тогда на нем располагалась сезонная база Дружная-1 Советской антарктической экспедиции, которая впоследствии была успешно эвакуирована с айсберга.

Айсберг простоял на мели в море Уэдделла 30 лет. Весной 2023 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.