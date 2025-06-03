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Белый дом заявил, что Трамп не знал заранее об ударах Украины по аэродромам РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Киев не предупредил заранее президента США Дональда Трампа о готовящейся атаке по аэродромам РФ при помощи украинских дронов, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Нет, его не проинформировали", - заявила она в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее об этом же сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

Как заявляли ранее в Минобороны РФ, 1 июня Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

США Белый дом Украина Дональд Трамп
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