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Трамп заявил, что пытался убедить Путина не отвечать на украинские удары по аэродромам РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попытался уговорить собеседника не отвечать на недавние украинские удары по российским аэродромам.

"Я говорил ему, что не надо, что нужно остановиться", - сказал он в четверг журналистам в Белом доме.

Трамп вновь отметил, что Путин предупредил его, что РФ ответит на эти удары.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что во время разговора с Путиным Трамп сказал, что США не были заранее проинформированы об ударах по военным аэродромам в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле предпочли бы услышать от международного сообщества жесткое осуждение украинских атак на российские аэродромы 1 июня.

Как заявляли ранее в Минобороны РФ, 1 июня Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

США Дональд Трамп РФ Владимир Путин
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