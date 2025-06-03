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В Белом доме считают, что в Конгрессе учитывают позицию Трампа по санкциям против РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены принимают во внимание позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о дополнительных санкциях против РФ, заявили во вторник в Белом доме.

"Я думаю, что Сенат и все на Капитолийском холме уважают мнение президента, который является верховным главнокомандующим", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о возможности одобрения в Конгрессе законопроектов о новых антироссийских санкциях.

"Президент выражал свою позицию по этому вопросу, и он разумно оставил возможность санкций в качестве инструмента в своем арсенале на случай необходимости", - подчеркнула она.

Левитт отметила, что по мнению Белого дома, именно благодаря Трампу и его участию в урегулировании конфликта на Украине делегации из Москвы и Киева накануне провели очередной раунд переговоров.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, сенатор предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Формально Конгресс США имеет право работать над законопроектами без одобрения президента, так как они представляют разные ветви власти. При этом обе палаты Конгресса сейчас находятся под контролем Республиканской партии. Западные СМИ отмечали, что на данный момент Трамп имеет достаточно влияния, чтобы республиканцы в Конгрессе не принимали мер, мешающих его внешнеполитическим планам.

США Конгресс США Украина Дональд Трамп Белый дом
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