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Politico узнало, что Трамп еще не определился с вопросом санкций против РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о том, введут ли Соединенные Штаты дополнительные ограничительные меры в отношении России, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Трампу еще предстоит решить, вводить ли дополнительные санкции против Москвы", - пишет издание, ссылаясь на четырех американских официальных лиц.

При этом один из них отметил, что российские власти "приближаются к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп им предложил".

Вице-председатель организации America First Policy Institute Фред Флейц заявил изданию, что через 4-6 недель Трамп может выйти из переговоров по урегулированию украинского кризиса и ввести жесткие меры в отношении РФ.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что президент США может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе.

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций против РФ.

Дональд Трамп США
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