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Сенат США, как ожидается, в июле займется рассмотрением проекта санкций против РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Сенате США будут готовы с 7 июля рассмотреть законопроект, подразумевающий введение санкций против России, заявил в воскресенье конгрессмен Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Мы продвинем законопроект, это разрешено сделать в первый же день после июльского перерыва в работе Сената", - сказал он в эфире телеканала ABC.

По его утверждению, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил ему лично о том, что "наступило время продвигать законопроект".

"Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% российской нефти. Президент сможет ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран", - заявил Грэм, рассказывая о мерах, содержащихся в законопроекте о санкциях.

Ранее президент Трамп сообщил, что не принял решение о том, одобрит ли он "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюмменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой. "Это будет зависеть от меня, а не от Конгресса", - предупредил президент.

США Линдси Грэм
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