Минюст США проверит законность принятых Байденом актов помилования

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США проводит проверку по поводу актов помилования, принятых при бывшем президенте страны Джо Байдене, в связи с опасениями о том, что де-факто эти решения мог принимать не он, сообщает во вторник The Hill со ссылкой на Белый дом.

"Американский народ заслуживает знать масштабы, в которых кадровые сотрудники администрации (...) брали на себя функции президента", - заявил представитель Белого дома Харрисон Филдс.

Филдс сообщил изданию, что адвокат по вопросам помилования Эд Мартин проведет независимую оценку для того, чтобы установить, пользовались ли "кадровые сотрудники администрации" плохим самочувствием Байдена, чтобы от его имени даровать помилования и смягчения наказания.

В свою очередь, представитель Байдена заявил The Hill, что бывший президент и его команда лично внимательно изучали все запросы на помилования, прежде чем принять какое-либо решение.

За четыре года на посту президента Байден принял более 2,5 тыс. подобных решений, среди которых было более 80 помилований. Президент также смягчил приговоры тысячам человек. В основном это касалось людей, совершивших ненасильственные преступления.

Тем не менее, в конце своего пребывания в должности Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, а также "превентивно" помиловал нескольких членов своей семьи и правительственных чиновников, что вызвало неоднозначную реакцию граждан США и критику со стороны республиканцев.

Нынешняя администрация США часто критикует Байдена за то, что на многих документах стоит его факсимильная подпись. Это породило подозрения, что Байден мог вообще не знать, что кто-то от его имени подписывает документы. Расследование по этому вопросу проводят республиканцы в Конгрессе США.