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Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что принял решение помиловать своего сына Хантера Байдена.

"Сегодня я подписал указ о помиловании моего сына Хантера", - говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что с момента вступления в должность президента обещал, что не будет вмешиваться в принятие решений Минюстом.

"И я сдержал свое слово, даже когда наблюдал, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют", - подчеркнул глава Белого дома.

По его мнению, к его сыну относились предвзято. "Ни один здравомыслящий человек, изучающий факты дела Хантера, не может прийти к какому-либо иному выводу, кроме того, что Хантера выделили только потому, что он мой сын, - а это неправильно", - пояснил он.

"Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня, и нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится. С меня хватит", - добавил Джо Байден.

Он считает, что "грубая политика" повлияла на процесс против Хантера и привела к "судебной ошибке".

"Я принял это решение (о помиловании - ИФ) в эти выходные, не было смысла откладывать его дальше. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", - заключил президент США.

В сентябре Хантер Байден признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения в налоговых преступлениях.

Вынесение приговора назначено на 16 декабря. Как отмечают СМИ, эти обвинения предусматривают до 17 лет тюремного заключения.

Ранее в этом году Хантер Байден уже был осужден по трем федеральным обвинениям в хранении оружия в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Максимальное наказание в данном случае - 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тыс. Однако поскольку сын президента ранее не был судим за такие нарушения закона, приговор должен быть значительно более мягким.

Джо Байден неоднократно заявлял, что не помилует своего сына ни в одном из его дел и "продолжит уважать судебный процесс".

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