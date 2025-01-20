Байден "превентивно" помиловал членов своей семьи

Экс-президент США Джо Байден Фото: Julia Demaree Nikhinson - Pool/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Джо Байден перед уходом с поста президента принял решение помиловать некоторых членов своей семьи.

"Я использую свои полномочия в соответствии с Конституцией, чтобы помиловать Джеймса Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Оуэнса и Фрэнсиса Байдена", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"Решение их помиловать не должно быть ошибочно принято за признание того, что они совершили какие-либо правонарушения", - добавил он.

Джеймс Байден является братом президента, он дает политические консультации, а также является страховым брокером. Сара Джонс-Байден - супруга Джеймса Байдена. Валери Байден Оуэнс является сестрой президента и его политическим советником. Джон Оуэнс, соответственно, является ее мужем. Фрэнсис Байден, младший брат президента, является юристом.

Кроме того, Байден объявил о помиловании Джерри Ландергана, американского бизнесмена и политика, который дважды представлял штат Кентукки в палате представителей США. В 2019 году Ландергана признали виновным за предоставление незаконных корпоративных взносов на избирательную кампанию своей дочери.

"После освобождения из тюрьмы он продемонстрировал раскаяние, собрал деньги на стационарное лечение для людей, выздоравливающих от токсикомании, и помог основать некоммерческий фонд, призванный помочь заключенным вернуться на работу", - говорится в заявлении Белого дома.

Также Байден помиловал Эрнеста Уильяма Кромарти, бывшего члена городского совета Колумбии, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

"Кромарти посвятил свою жизнь государственной службе. После освобождения из тюрьмы он учредил стипендию для молодежи из неблагополучных семей и активно участвует в жизни своей церкви и религиозной общины", - отмечается в релизе администрации Байдена.

К тому же, Байден смягчил пожизненный срок Леонарду Пелтиеру - активисту движения американских индейцев, осуждённому за убийство в 1975 году двух агентов ФБР к двум пожизненным срокам. Согласно указу Байдена, Пелтиер будет "отбывать оставшийся срок в домашнем заключении".

"Смягчение наказания позволит мистеру Пелтиеру провести оставшиеся дни в домашнем заключении, но не оправдает его за совершенные преступления", - подчеркнули в Белом доме.

Ранее в понедельник помиловал бывшего советника по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и членов Палаты представителей, занимавшихся расследованием событий 6 января 2021 года.

Фаучи, Милли, членам палаты представителей и членам семьи Байдена на данный момент не предъявляли обвинения, поэтому помилование в их случае носит превентивный характер: на случай, если следующая администрация США попытается привлечь кого-то из этих людей к суду.