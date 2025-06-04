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Еврокомиссия выделит 175 млн евро для восстановления в Сирии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выделении 175 млн евро на поддержку восстановления экономики Сирии.

"Сирия на решающем этапе своей истории - времени реальной возможности перейти от прошлого, отмеченного конфликтом, к будущему, основанному на мире, стабильности и надежде. Мы по-прежнему твердо привержены поддержке сирийцев на этом решающем этапе, помогая им восстановить свою страну, оживить экономику, создать рабочие места и заложить основы для стабильного, процветающего и инклюзивного будущего", - заявила член ЕК по Средиземноморью Дубравка Шуйца.

Она сейчас находится в Сирии.

В коммюнике ЕК речь идет о поддержке государственных учреждений Сирии с помощью экспертов, в том числе из других стран, включая сирийскую диаспору. Помощь будет оказана в таких сферах, как энергетика, образование, здравоохранение, сельское хозяйство.

В планах ЕС в Сирии также продвижение правосудия переходного периода, включая борьбу с безнаказанностью, поддержка прав человека, расследование дел пропавших без вести людей.

"Кроме того, комиссия активно добивается интеграции Сирии в несколько ключевых инициатив со странами-партнерами в Средиземноморье, включая образовательную программу Erasmus+ и предстоящий Новый пакт для Средиземноморья, направленный на укрепление сотрудничества и взаимодействия в регионе", - заявила ЕК.

Еврокомиссия Сирия Средиземноморье Дубравка Шуйца
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