ЕС приветствовал создание в Сирии органа по вопросам правосудия переходного периода

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе назвали важным шагом создание в Сирии национальных органов по вопросам правосудия переходного периода и по пропавшим без вести лицам.

"Усилия по вопросам правосудия переходного периода имеют основополагающее значение для закладки фундамента примирения и прочного мира в Сирии. Расследование судьбы всех пропавших без вести лиц станет решающим шагом, чтобы позволить пострадавшим семьям и сообществам перевернуть страницу", - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

ЕС призвал переходные сирийские власти обеспечить, чтобы эти усилия осуществлялись прозрачным, беспристрастным и инклюзивным образом в соответствии с международными стандартами правосудия.

"Крайне важно, чтобы соответствующие международные органы, а также сирийские и международные организации гражданского общества были полностью связаны с этими усилиями. ЕС продолжает поддерживать сирийский народ на его пути к миру, стабильности и справедливости", - говорится в заявлении представителя ЕВС.