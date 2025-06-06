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Словакия продолжит поиск вариантов поставки СПГ через Италию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Словацкий газовый дистрибутор SPP продолжит с итальянской газотранспортной Snam поиск вариантов поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Италию, хотя они и дороже закупок российского газа, видя ограничения на других маршрутах.

Как сообщил SPP, продлен меморандум о взаимопонимании со Snam, подписанный в 2023 году, который должен способствовать дальнейшему поиску возможностей, которые могли бы предоставить доступ к поставкам СПГ, регазификационным мощностям на СПГ-терминалах, мощностям хранения в Италии и потенциальному участию в транспортировке природного газа из Италии в Словакию.

"Все еще существуют значительные технические ограничения на альтернативных маршрутах транспортировки газа в Словакию, которые мы активно используем, т.е. из Германии через Австрию и Чехию. Они еще не устранены и не позволяют осуществлять достаточные поставки газа в несколько стран Центральной Европы одновременно", - прокомментировал глава SPP Войтех Ференц.

"Поэтому мы продолжаем в сотрудничестве с нашим итальянским партнером готовить другие варианты транспортировки газа в Словакию с юга, которые мы уже использовали несколько раз в прошлом. Однако любой альтернативный маршрут поставок газа в Словакию по-прежнему значительно дороже, чем транспортировка через Украину - из-за транзитных сборов", - сказал он.

В сообщении подчеркивается, что кроме альтернативных транспортных маршрутов одним из важных аспектов стабильности поставок SPP являются также коммерческие контракты, заключенные с крупнейшими международными поставщиками газа BP, ExxonMobil, Shell, ENI и RWE. Эти соглашения являются гибкими, и SPP может увеличить не только требуемый объем газа, но и срок действия самих договоров.

"В настоящее время также полным ходом идет заполнение наших мощностей в подземных хранилищах газа для следующего отопительного сезона 2025/2026. К концу октября мы заполним их на 100%. Помимо поставок через Венгрию, в настоящее время мы используем закупки от наших деловых партнеров через Австрию или Чехию для закачки природного газа в хранилище как физически, так и посредством своповых операций", - подчеркнул Ференц.

Snam Словакия Италия Германия Войтех Ференц SPP
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