Казахстан готов поставлять Словакии нефть, газ и уран

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Астана заинтересована в экспорте нефти, газа и урана в Словакию, видит перспективы сотрудничества в сферах энергетики и машиностроения, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. Также мы видим перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма", - сказал Токаев.

Он добавил, что в Казахстане работает более 30 словацких компаний, кроме того, в составе делегации в Астану прибыли представители крупного словацкого бизнеса.

"Уверен, что запланированный на сегодня бизнес-форум придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию. (...) Казахстан стремится к дальнейшему р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌асширению двусторонних отношений. Рассмотрены вопросы наращивания объемов взаимного товарооборота. Мы придаем большое значение углублению инвестиционного взаимодействия", - подчеркнул Токаев.

Для этого президент предложил повысить уровень казахстанско-словацкой межправкомиссии до уровня министров.

Роберт Фицо заявил, что его страна готова к сотрудничеству в атомной и нефтяной сфере.

"У нас есть 5 реакторов, мы скоро подключим 6-й реактор. Если наши казахстанские коллеги проявят заинтересованность в совместной работе, то мы тоже со своей стороны готовы. Мы с президентом также обсудили использование коридора "Дружба" через Россию, Белоруссию в Словакию. Мы можем дальше обсудить с экспертами вопрос импорта нефти", - сказал Фицо ранее в этот день во время переговоров в расширенном формате.

Кроме того, Токаев пригласил Словакию к участию в проекте Транскаспийского международного транспортного коридора.

"В ходе переговоров мы обсудили возможность совместного использования потенциала одного из стратегически важных торговых маршрутов - Транскаспийского международного транспортного коридора. Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли", - сказал Токаев журналистам после переговоров.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.