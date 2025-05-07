Фицо недоволен планами Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "абсолютно недружественным" по отношению к Братиславе план руководства Евросоюза постепенно полностью прекратить закупки энергоносителей в России. Об этом пишут словацкие СМИ.

"Словакия окажется среди стран, которые пострадают особенно", - уверен он.

"Это идеологическое решение, оно не имеет ничего общего со здравым смыслом", - отметил Фицо, назвав это попыткой выстроить новый железный занавес между Западом и Россией.

Он также указал на возможные последствия преждевременного расторжения долгосрочных контрактов на импорт газа. По его словам, у государственной газовой компании SPP контракты действуют до 2034 года. Эти контракты заключаются по системе "бери или плати", то есть клиент должен платить, даже если он не потребляет газ.

Фицо добавил, что, "отключив российский газ, страна попадет в зависимость от кого-то другого, прежде всего, от сжиженного газа из США".

6 мая Еврокомиссия представила проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей. План будет дорабатываться, в течение месяца ЕК предложит к нему законодательные предложения. План предусматривает "постепенное удаление российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС, что будет происходить скоординированно и безопасно по мере продвижения нашего энергетического перехода".

В частности, ЕК предлагает предотвращать заключение новых контрактов с поставщиками российского трубопроводного газа и СПГ. Действующие спотовые контракты будут прекращены к концу 2025 года, а полностью импорт российского газа в ЕС может прекратиться к концу 2027 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение импорта российских энергоносителей будет отвечать фундаментальным интересам безопасности Евросоюза.

Она напомнила, что представленный проект плана по отказу ЕС от российских энергоносителей предлагает, в частности, запрет на заключение новых контрактов с Россией, а также импорта со спотового рынка не позднее конца 2025 года.