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Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Судья окружного суда США по Массачусетсу Эллисон Берроуз приостановила действие указа президента США Дональда Трампа о запрете на продолжение обучения в Гарвардском университете иностранных студентов, сообщает в пятницу газета The New York Times (NYT).

"Федеральный судья временно заблокировала последнюю попытку администрации Трампа помешать Гарварду принимать иностранных студентов", - пишет издание.

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Предыдущие попытки запрета были предприняты Министерством внутренней безопасности США в мае и заблокированы той же судьёй.

"Судья Эллисон Берроуз также продлила на две недели действие своего предыдущего майского постановления об отмене запрета администрации Трампа на выдачу Гарвардом определённых типов студенческих виз", - информирует газета.

Накануне Белый дом издал постановление о запрете на приём в Гарвард иностранных студентов. Администрация университета немедленно обратилась в суд.

По информации NYT, в судебных документах Гарвард обвинил администрацию Трампа в попытке обойти предыдущее постановление суда, которое отменило запрет на приём иностранных студентов. В университете заявили, что Трамп злоупотребляет исполнительной властью.

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Вскоре после подачи заявления в суд президент Гарварда Алан Гарбер опубликовал заявление, в котором Международный офис университета обратился к студентам и исследователям, которых может затронуть решение Белого дома. Там сказано, что университет разрабатывает антикризисный план, чтобы иностранные студенты и научные сотрудники смогли продолжить свою учёбу и работу в Гарварде этим летом и в течение следующего учебного года.

Гарвард пока не прокомментировал решение суда.

NYT напоминает, что в Гарвардском университете обучаются около 5 тыс. иностранцев, что составляет около четверти всех студентов. Ещё около 2 тыс. выпускников находятся в США по визам, позволяющим остаться в стране по завершении учёбы для поиска работы.

США Массачусетс Гарвард Гарвардский университет Дональд Трамп
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