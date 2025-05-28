Власти США приостанавливают собеседования для соискателей студенческих виз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа приостанавливает назначение новых собеседований для соискателей студенческих виз и рассматривает возможность ввести проверку социальных сетей заявителей, сообщает Axios.

Портал ссылается на выпущенную во вторник директиву госсекретаря США Марко Рубио о приостановке собеседований для посольств и консульских отделов США.

"Новая проверка (соцсетей - ИФ) будет применяться ко всем соискателям студенческой визы. (...) Сотрудники консульств будут проверять посты, публикации и комментарии на таких платформах, как Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена в РФ - ИФ), X и TikTok", - информирует Axios.

При этом конкретных инструкций, как именно будет вестись проверка соцсетей, в новой директиве нет.

"Мы продолжим использовать все возможные инструменты, чтобы оценивать, кем являются те, кто к нам приезжает, будь они студентами или нет", - сказала представитель госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге во вторник.

Однако она не стала комментировать имеющуюся у американских СМИ информацию о директиве Рубио. Ни в госдепартаменте, ни в министерстве внутренней безопасности США ситуацию порталу не разъяснили.

Axios обращает внимание, что такие меры означают "серьезное ожесточение" со стороны властей США, которые уже начали вести мониторинг социальных сетей мигрантов на предмет антисемитизма и задерживали студентов за их пропалестинскую активность.