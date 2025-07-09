Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа уведомила государственную комиссию по высшему образованию Новой Англии о несоответствии Гарвардского университета ряду стандартов, из-за чего элитное учебное заведение может, в частности, лишиться федеральных грантов, сообщает Bloomberg.

Уведомление составили Департамент образования и Департамент здравоохранения и социальных услуг, указав, что Гарвард может нарушать законы, запрещающие дискриминацию и не соответствовать стандартам госкомиссии по аккредитации. Ведомства, в частности, упомянули проявления антисемитизма в кампусе после терактов ХАМАС 7 октября и начала ответных действий Израиля.

"Гарвард не выполнил обязательств перед налогоплательщиками, студентами, преподаватели - антисемитские нападки и дискриминация не встречают никакого противодействия в стенах университета", - заявила министр образования США Линда Макмен.

Bloomberg отмечает, что мнение министра образования разделяют и в Департаменте здравоохранения.

Макмен также призвала комиссию по высшему образованию обеспечить соблюдение Гарвардом федеральных законов и аккредитационных требований и находиться в контакте с министерством по данному вопросу.

В Министерстве внутренней безопасности США сообщили об отправке Гарварду повестки, поскольку в учебном заведении "в ответ на неоднократные просьбы отказывались предоставить данные о сертификации программ для иностранных студентов". В министерстве считают, что Гарвард не смог обеспечить дисциплину в стенах учебного заведения и способствовал росту числу преступлений.

Пресс-секретарь Гарварда Джейсон Ньютон назвал эти действия администрации США пагубным чрезмерным вмешательством правительства. Он заверил, что университет продолжит выполнять законные требования и свои обязательства, но останется непоколебим в защите университетского сообщества и основным принципов.

В мае администрация президента США Дональда Трампа остановила назначение новых собеседований для соискателей студенческих виз и рассматривала возможность ввести проверку социальных сетей заявителей. Ранее произошел конфликт американских властей с Гарвардским университетом, который, по мнению ряда аналитиков, выступал на стороне Палестины в палестино-израильском конфликте. Трамп неоднократно критиковал элитное учебное заведение.

В апреле американские СМИ публиковали выдержки из письма министра внутренней безопасности Кристи Ноэм начальнику иммиграционной службы Гарварда. В нем Ноэм потребовала от университета предоставления ведомству информации о потенциально "незаконных и преступных" действиях, в которые могли быть вовлечены иностранные студенты.

Руководство Гарварда сочло эти требования незаконными и отказалось их выполнять.

После этого администрация американского президента 22 мая запретила Гарварду принимать иностранцев на обучение по федеральным программам обмена. В июне судья окружного суда США по Массачусетсу Эллисон Берроуз приостановила действие данного указа.