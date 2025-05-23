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Федеральный суд в США заморозил запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Федеральный судья в Бостоне Элисон Берроуз распорядилась приостановить выполнение решения администрации президента США Дональда Трампа запретить Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, сообщает AP.

https://www.interfax.ru/world/1022641

Временное предписание суда приостанавливает действие запрета на прием иностранцев, имеющих студенческие визы, на обучение в Гарвард по федеральным программам обмена для "поддержания статуса-кво" на время детального рассмотрения дела в суде.

23 мая руководство Гарварда обратилось к федеральному судье с просьбой воспрепятствовать запрету администрации Трампа принимать студентов из-за рубежа. Истцы полагают, что федеральные власти не должны вмешиваться в работу университета.

В апреле 2025 года американские СМИ публиковали выдержки из письма министра внутренней безопасности Кристи Ноэм начальнику иммиграционной службы Гарварда. В нем Ноэм потребовала от университета исполнения инициатив по борьбе против антисемитизма в вузах и предоставления ведомству информации о потенциально "незаконных и преступных" действиях, в которые могли быть вовлечены иностранные студенты.

Руководство Гарварда сочло эти требования незаконными и отказалось их выполнять. После этого администрация Трампа22 мая запретила Гарварду принимать иностранцев на обучение по федеральным программам обмена.

Ранее администрация Трампа заморозила гранты для университета на сумму $2,3 млрд, а также контракт на $60 млн.

Гарвард США Бостон Кристи Ноэм Дональд Трамп Элисон Берроуз
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