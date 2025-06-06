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"Росатом" сообщил о прохождении согласования в кабмине плана ввода в работу ЗАЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - План поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу проходит согласование в правительстве, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу АЭС в работу. План проходит сейчас согласование... в правительстве, в Минэнерго во взаимодействии с сетевым оператором", - сказал Лихачев в пятницу журналистам.

По его словам, план предусматривает хорошо известные процедуры.

"Этот план может быть реализован только при снятии всех военных угроз... как прямых атак, так и любых других диверсионных действий, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции", - сказал Лихачев.

По его словам, такого мнения придерживаются и российская сторона, и представители МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Алексей Лихачев Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом
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