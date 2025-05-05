Поставщик газа в Приднестровье MET Gas получил лицензию на торговлю газом в Молдавии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Компания MET Gas and Energy Marketing AG (зарегистрирована в Швейцарии, входит в международный холдинг венгерского происхождения MET Group) получила 10-летнюю лицензию на торговлю газом в Молдавии. Об этом сообщило молдавское Национальное агентство по регулированию энергетики (ANRE).

Ранее сообщалось, что MET Gas and Energy Marketing AG с 11 февраля этого года поставляет природный газ в Приднестровье через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") после того, как с 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между "Молдовагазом" и "Газпромом" (контролирует 63% акций "Молдовагаза") была прекращена подача газа в Приднестровье через территорию Молдавии.

Руководство Приднестровья заявляло, что поставка газа в регион осуществляется при технической и кредитной поддержке России. Покупку газа для Приднестровья оплачивает JNX General Trading LLC (ОАЭ). По решению молдавских властей, поставки газа ограничены объемом 3 млн кубометров в сутки, что не позволяет работать энергоемким производствам в регионе.

MET Gas and Energy Marketing AG основана в 2014 году для представления интересов MET Group на рынках природного газа и энергии Юго-Восточной Европы. Компания входит в группу компаний MET Group, основанную в Венгрии в 2007 году, однако сейчас головные офисы MET Group и MET Gas and Energy Marketing AG базируются в Швейцарии.

MET Group работает более чем на 30 газовых рынках и имеет офисы в 17 странах.