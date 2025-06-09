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В финском парламенте критикуют планы властей увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Финские оппозиционные партии "Зелёные", социал-демократы и центристы считают планы правительства увеличить военные расходы до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) поспешными и не учитывающими позиции всех парламентских фракций, сообщает в понедельник портал Yle.

"Я не припомню, чтобы в Финляндии когда-либо принимались такие масштабные решения так поспешно и на столь непрочных основаниях. Последствия этих пяти процентов на годовом уровне составляют миллиарды евро", - заявил лидер парламентской фракции "Зелёные" Орас Тюнккюнен.

Он отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать на парламентском уровне с участием всех партий.

Между тем директор Центра по парламентским исследованиям Маркку Йокисипиля заявил, что тема роста оборонных расходов в стране подвергается критике впервые с начала проведения Россией операции на Украине. Он отмечает, что традиционно в вопросах внешней политики и политики безопасности принято стремиться к единому мнению.

Ранее премьер-министр Петтери Орпо заверил, что по военному бюджету правительство и оппозиция придерживаются почти единой позиции.

7 июня Орпо сообщил, что правительство планирует нарастить оборонные расходы до трtх процентов от ВВП к 2029 году, что означает ежегодное увеличение оборонного бюджета на 1,5-2 млрд евро. По его словам, график увеличения оборонного бюджета рассчитан до 2032 года, поэтому искать решения по финансированию придется и будущим правительствам.

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО может быть принято на саммите в Гааге в конце июня.

НАТО Финляндия
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