Финляндия за десять лет закупит оборонную технику на шесть млрд евро

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия планирует потратить с 2026 по 2036 годы шесть млрд евро на закупку оборонной техники, сообщает Yle.

"Мы развиваем обороноспособность Финляндии во всех ее операционных средах, то есть на суше, на море, в воздухе, в киберсреде и в космосе", - заявил директор департамента оборонной политики Министерства обороны Янне Куусела.

По его словам, к концу десятилетия расходы Финляндии на оборону приблизятся к целевому показателю НАТО в 3% ВВП. Он также выразил мнение, что закупки оборонной техники могут оказать положительное влияние на ВВП Финляндии, поскольку, в основном, будут ориентированы на финские компании.

В качестве первоочередных задач он выделил усиление вооруженных сил боевой бронетехникой.

"Мы должны обновить жизненный цикл боевых танков", - заявил Куусела.

По его словам, важное значение уделено также противотанковым, зенитным средствам, инженерной технике, полевой артиллерии, минометам, ракетным установкам и современным боеприпасам.

Будет обновлена защитная экипировка солдат, обеспечению их приборами ночного видения, будет представлена новая модель штурмовой винтовки, добавил Куусела.