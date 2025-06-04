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В Берлине заявили, что НАТО не требует в одночасье начать тратить на оборону 5% ВВП

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В НАТО понимают, что требовать от стран-членов увеличения расходов на оборону до 5% ВВП прямо сейчас нереалистично, так как на практике на это неизбежно уйдут годы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи контактной группы по Украине.

"Я бы хотел подчеркнуть, что никто не требует ни от кого достигнуть 5% прямо сейчас, потому что это нереалистично", - сказал он.

Писториус подчеркнул, что сейчас речь идет об увеличении трат на оборону в грядущие годы, что "и возможно, и совершенно точно необходимо".

Союзники по НАТО обсудят эту тему на саммите альянса в Гааге, который пройдет 24-26 июня.

В январе, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.

В середине февраля генсек альянса Марк Рютте высказал мнение, что странам НАТО нужно стремиться расходовать не менее 5% ВВП на оборону. Сейчас в альянсе есть консенсус о том, что этот показатель должен быть не ниже 2%.

НАТО Германия Борис Писториус Минобороны
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