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Глава Пентагона напомнил союзникам по НАТО о доведении расходов на оборону до 5% от ВВП

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Каждой стране НАТО следует вкладывать в оборону 5% от ВВП, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает EFE.

"Причина, по которой я сейчас нахожусь здесь, состоит в том, что я хотел бы убедиться, что все страны НАТО осознают необходимость вносить вклад в 5% от ВВП, отдавая отчет в том, какие угрозы существуют", - сказал министр.

По словам Хегсета, натовская политика сдерживания не может основываться лишь на возможностях США, хотя "США горды тем, что поддерживают союзников".

"Но сдерживание и поддержание мира посредством силы не может становиться зависимостью от США при наличии множества угроз, - сказал он. - Так что мы (НАТО) должны находиться на уровне 5% от ВВП с учетом угроз, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем мире, и мы продолжим этот разговор решительно и конструктивно", - отметил министр обороны США.

НАТО Пентагон США Пит Хегсет
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