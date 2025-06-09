Вашингтон и Тегеран проведут очередной раунд переговоров в четверг

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что новый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана планируется на четверг.

"У нас будет встреча с Ираном в четверг. Так что мы подождем до четверга", - сказал Трамп в ответ на вопрос, не получал ли Вашингтон встречные предложения Тегерана в рамках решения проблемы иранской ядерной программы.

При этом американский президент повторил, что США не приемлют обогащения урана Ираном.

Трамп упомянул, что Тегеран уже направлял "свои мысли по поводу соглашения", но, по словам главы Белого дома, они оказались "неприемлемы". Однако он не уточнил, в чем заключались иранские предложения.

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран скоро передаст США через Оман предложения по иранской ядерной программе. Багаи призвал Вашингтон "не упускать эту возможность" и отнестись к этому предложению серьезно.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

