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МИД Ирана заявил, что следующий раунд переговоров с США пройдет в воскресенье

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане, сообщили в МИД Ирана.

"Исходя из состоявшихся консультаций, следующий раунд непрямых переговоров Ирана и США планируется провести в предстоящее воскресенье в Маскате", - заявил представитель министерства Исмаил Багаи.

Согласно публикации в телеграм-канале внешнеполитического ведомства, его глава Аббас Аракчи 11-12 июня направится в Норвегию для участия в проходящей в Осло конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранские переговоры продолжатся в четверг, 12 июня.

"У нас будет встреча с Ираном в четверг. Так что мы подождем до четверга", - сказал Трамп в ответ на вопрос, не получал ли Вашингтон встречные предложения Тегерана в рамках решения проблемы иранской ядерной программы.

При этом американский президент повторил, что США не приемлют обогащения урана Ираном.

Трамп упомянул, что Тегеран уже направлял "свои мысли по поводу соглашения", но, по словам главы Белого дома, они оказались "неприемлемы". Однако он не уточнил, в чем заключались иранские предложения.

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран скоро передаст США через Оман предложения по иранской ядерной программе. Багаи призвал Вашингтон "не упускать эту возможность" и отнестись к этому предложению серьезно.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

МИД Ирана Оман США переговоры
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