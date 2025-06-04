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Хаменеи заявил, что условия США по ядерному соглашению не отвечают интересам Ирана

В Тегеране хотят гарантий, что при создании регионального консорциума по обогащению урана Иран оттуда не исключат

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Первое слово США звучит так: у Ирана не должно быть ядерной промышленности, и он должен зависеть от Соединённых Штатов (...) Наш ответ на нелепости США ясен: они совершенно ничего не смогут сделать в этом вопросе", - приводит Press TV высказывания Хаменеи из телеобращения.

"Национальная независимость означает, что страна не должна ждать зеленого или красного света от Соединенных Штатов и им подобных; ключевым элементом национальной независимости является принцип "мы можем", - подчеркнул он.

Между тем газета The New York Times со ссылкой на иранских официальных лиц сообщила в среду, что в Тегеране не доверяют администрации президента США Дональда Трампа, который в 2018 году в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном. В то же время, газета отмечает со ссылкой на двух иранских чиновников, что в Тегеране не хотят прекращения переговоров с США.

Переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана идут между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи. Как ранее сообщили источники Axios, шестой раунд может состояться на Ближнем Востоке в ближайшие выходные.

Ранее стало известно, что стороны обсуждают в том числе идею создания регионального консорциума по обогащению урана. Предполагается, что консорциум будет производить ядерное топливо в мирных целях для Ирана и его соседей под контролем МАГАТЭ. Тегеран настаивает, чтобы этот концерн располагался исключительно на территории страны.

"Если консорциум будет действовать на территории Ирана, то это может стать основанием для рассмотрения. Однако, если будет предложено, чтобы он базировался за пределами страны, то это, безусловно, обречено на провал", - цитировал Axios высокопоставленный иранский источник.

Между тем, по словам иранских источников The New York Times, "одним из обсуждаемых в Тегеране вопросов было то, какие гарантии Вашингтон предоставит, чтобы Трамп или его преемники в будущем не исключили бы Иран из этого консорциума"

Иран США МАГАТЭ Али Хаменеи Дональд Трамп Стив Уиткофф Аббас Аракчи
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