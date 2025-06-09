Тегеран пообещал скоро передать США предложение по ядерной программе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона передаст США через Оман предложения по ядерной программе Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи.

По словам Багаи, Тегеран сделает это в "ближайшее время". Он призвал Вашингтон "не упускать эту возможность" и отнестись к этому предложению серьезно.

Говоря о возможности нового раунда переговоров между США и Ираном, представитель иранского МИД заявил, что "если решение будет принято, об этом будет объявлено".

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.