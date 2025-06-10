Шеф Пентагона подтвердил отправку 700 пехотинцев в Лос-Анджелес на время протестов
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что 700 морских пехотинцев с военной базы Кэмп-Пендлтон будут направлены в Лос-Анджелес для защиты федеральных ресурсов.
"В связи с возросшими угрозами сотрудникам федеральных правоохранительных органов и федеральным зданиям около 700 действующих морских пехотинцев США из Кэмп-Пендлтона перебрасываются в Лос-Анджелес для восстановления порядка", - заявил Хегсет в соцсети X.
Министр обороны отметил, что военные будут защищать федеральных агентов на фоне протестов в Лос-Анджелесе из-за рейдов иммиграционной службы.
"Мы обязаны защищать сотрудников федеральных правоохранительных органов, даже если Гэвин Ньюсом (губернатор штата Калифорния - ИФ) этого не сделает", - подчеркнул он.
В свою очередь, пресс-служба губернатора Калифорнии раскритиковала размещение морской пехоты как "мобилизацию лучшего в своем классе подразделения вооруженных сил США против собственных граждан".
"Уровень эскалации является абсолютно неоправданным, неуместным и беспрецедентным", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети X.
Тем временем Ньюсом сообщает, что президент США Дональд Трамп направляет еще 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес.
"Речь идет не об общественной безопасности. Речь идет о том, чтобы потешить самолюбие опасного президента", - написал губернатор Калифорнии в соцсети X.
Он сообщил, что генпрокурор штата Калифорния подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
Между тем протесты в Лос-Анджелесе продолжаются.
Как сообщает телеканал CNN, полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули по толпе протестующих в центре Лос-Анджелеса.
Начальник городской полиции Джим Макдоннелл предупредил, что любой, кто совершит насилие или вандализм во время протестов, будет арестован.
"Нет никакой терпимости к преступной деятельности под видом протеста", - цитируют его заявление местные СМИ.
Отмечается, что в ходе беспорядков в минувшие выходные было арестовано около 60 человек.
Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии.