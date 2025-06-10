Шеф Пентагона подтвердил отправку 700 пехотинцев в Лос-Анджелес на время протестов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что 700 морских пехотинцев с военной базы Кэмп-Пендлтон будут направлены в Лос-Анджелес для защиты федеральных ресурсов.

"В связи с возросшими угрозами сотрудникам федеральных правоохранительных органов и федеральным зданиям около 700 действующих морских пехотинцев США из Кэмп-Пендлтона перебрасываются в Лос-Анджелес для восстановления порядка", - заявил Хегсет в соцсети X.

Министр обороны отметил, что военные будут защищать федеральных агентов на фоне протестов в Лос-Анджелесе из-за рейдов иммиграционной службы.

"Мы обязаны защищать сотрудников федеральных правоохранительных органов, даже если Гэвин Ньюсом (губернатор штата Калифорния - ИФ) этого не сделает", - подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-служба губернатора Калифорнии раскритиковала размещение морской пехоты как "мобилизацию лучшего в своем классе подразделения вооруженных сил США против собственных граждан".

"Уровень эскалации является абсолютно неоправданным, неуместным и беспрецедентным", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети X.

Тем временем Ньюсом сообщает, что президент США Дональд Трамп направляет еще 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

"Речь идет не об общественной безопасности. Речь идет о том, чтобы потешить самолюбие опасного президента", - написал губернатор Калифорнии в соцсети X.

Он сообщил, что генпрокурор штата Калифорния подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

Между тем протесты в Лос-Анджелесе продолжаются.

Как сообщает телеканал CNN, полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули по толпе протестующих в центре Лос-Анджелеса.

Начальник городской полиции Джим Макдоннелл предупредил, что любой, кто совершит насилие или вандализм во время протестов, будет арестован.

"Нет никакой терпимости к преступной деятельности под видом протеста", - цитируют его заявление местные СМИ.

Отмечается, что в ходе беспорядков в минувшие выходные было арестовано около 60 человек.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии.