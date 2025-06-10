Поиск

Шеф Пентагона подтвердил отправку 700 пехотинцев в Лос-Анджелес на время протестов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что 700 морских пехотинцев с военной базы Кэмп-Пендлтон будут направлены в Лос-Анджелес для защиты федеральных ресурсов.

"В связи с возросшими угрозами сотрудникам федеральных правоохранительных органов и федеральным зданиям около 700 действующих морских пехотинцев США из Кэмп-Пендлтона перебрасываются в Лос-Анджелес для восстановления порядка", - заявил Хегсет в соцсети X.

Министр обороны отметил, что военные будут защищать федеральных агентов на фоне протестов в Лос-Анджелесе из-за рейдов иммиграционной службы.

"Мы обязаны защищать сотрудников федеральных правоохранительных органов, даже если Гэвин Ньюсом (губернатор штата Калифорния - ИФ) этого не сделает", - подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-служба губернатора Калифорнии раскритиковала размещение морской пехоты как "мобилизацию лучшего в своем классе подразделения вооруженных сил США против собственных граждан".

"Уровень эскалации является абсолютно неоправданным, неуместным и беспрецедентным", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети X.

Тем временем Ньюсом сообщает, что президент США Дональд Трамп направляет еще 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

"Речь идет не об общественной безопасности. Речь идет о том, чтобы потешить самолюбие опасного президента", - написал губернатор Калифорнии в соцсети X.

Он сообщил, что генпрокурор штата Калифорния подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

Между тем протесты в Лос-Анджелесе продолжаются.

Как сообщает телеканал CNN, полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули по толпе протестующих в центре Лос-Анджелеса.

Начальник городской полиции Джим Макдоннелл предупредил, что любой, кто совершит насилие или вандализм во время протестов, будет арестован.

"Нет никакой терпимости к преступной деятельности под видом протеста", - цитируют его заявление местные СМИ.

Отмечается, что в ходе беспорядков в минувшие выходные было арестовано около 60 человек.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии.

Пентагон морская пехота Лос-Анджелес протесты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активисты с следовавшего в сектор Газа судна задержаны, их ждет депортация

МИД Ирана заявил, что следующий раунд переговоров с США пройдет в воскресенье

Вашингтон и Тегеран проведут очередной раунд переговоров в четверг

Трамп положительно оценил очередной раунд торговых переговоров США и КНР

Беспорядки в Лос-Анджелесе стихли, движение в городе частично ограничено

Беспорядки в Лос-Анджелесе стихли, движение в городе частично ограничено

Что произошло за день: понедельник, 9 июня

Рютте заверил, что обещание принять Украину в НАТО останется в силе

Рютте заверил, что обещание принять Украину в НАТО останется в силе

Генсек НАТО заявил, что альянсу нужны миллионы артснарядов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск

РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе421 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6522 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });