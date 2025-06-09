Беспорядки в Лос-Анджелесе стихли, движение в городе частично ограничено

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в Лос-Анджелесе, где после задержаний нелегальных мигрантов начались беспорядки, на данный момент нормализовалась, заявила в понедельник председатель временной комиссии совета округа Лос-Анджелес Хильда Солис.

"Была своего рода чрезвычайная ситуация, и людей нужно было попросить покинуть город, потому что там царил хаос. По-прежнему перекрыты основные автострады, въезды в город, выезды. Люди, работающие в Лос-Анджелесе, уже возвращаются, но очень постепенно", - передаёт слова Солис телеканал CNN.

"Вы будете правы, отмечая, что губернатор и местные правоохранительные органы не просили о развёртывании Национальной гвардии. Эта тема стала предметом разногласий", - добавила председатель.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь не исключил, что в районы беспорядков могут быть направлены также подразделения морской пехоты.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что такое решение Трампа, принятое без согласия штата, будут оспаривать в суде.

CNN также сообщает, что, по словам мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, рейды Иммиграционной и таможенной полиции США на прошлой неделе лишь спровоцировали протесты на улицах города в минувшие выходные. Басс заверила, что "до пятницы в Лос-Анджелесе всё было спокойно".

По её словам, иммиграционная и таможенная полиция США не поставила городских чиновников в известность о предстоящих рейдах.

По информации полиции Лос-Анджелеса, протестующие кидали бутылки и прочие предметы. Также были зафиксированы случаи вандализма и поджогов автомобилей. Мэр города предупредила, что все участники противоправных действий будут арестованы и привлечены к ответственности.