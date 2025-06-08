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В США мобилизуют нацгвардейцев в связи с беспорядками из-за действий в отношении нелегалов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о призыве 2 тыс. национальных гвардейцев для пресечения беспорядков, вызванных действиями властей в отношении нелегальных мигрантов.

"Властью, данной мне как президенту (...) я настоящим призываю на федеральную службу военнослужащих и подразделения Национальной гвардии (...) для защиты федеральной собственности в местах, где происходят протесты", - говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что численность военнослужащих и подразделений Национальной гвардии, призванных на федеральную службу, должна составлять не менее 2000 человек, а продолжительность службы составлять 60 дней "или по усмотрению министра обороны".

Трамп пояснил, что мобилизация необходима, поскольку "в последнее время произошли многочисленные инциденты, связанные с насилием и беспорядками, которые угрожают продолжиться в ответ на применение федерального законодательства иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и другими государственными служащими".

Назначенный Трампом ответственным за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман в эфире Fox News сообщил, что во исполнение меморандума Трампа 2 тыс. нацгвардейцев будут направлены в Лос-Анджелес, где действия властей по поиску нелегалов вызвали массовые протесты и вылились в столкновения с полицией.

Дональд Трамп США
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