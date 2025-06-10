Мерц отверг мнение о неэффективности санкций ЕС против России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность в том, что санкции Евросоюза против России действительно работают.

"Я хочу опровергнуть впечатление, будто предыдущие санкции ничего не дали", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

По мнению канцлера, введение новых санкций даст больше шансов на скорейшее завершение конфликта.

На вопрос журналиста о том, считает ли Мерц введение очередного пакета санкций ЕС против России единственно правильным шагом, канцлер ответил, что "совершенно уверен в том пути, по которому Европа идет".

"Мы можем предложить переговоры, но, когда их отвергнут, - а российская сторона их отвергнет, - мы все равно отреагируем более серьезным экономическим давлением", - пояснил Мерц.

Он добавил, что уже несколько дней находится в контакте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу готовящегося 18-го пакета санкций против России.

10 июня фон дер Ляйен анонсировала, что 18-й пакет санкций ЕС затронет банковский сектор и нефтеналивные суда. Она также сообщила о предложении расширить запрет на транзакции "для финансовых операторов третьих стран, содействующих возможностям обхода санкций в отношении России". Среди попадающих под санкции российских организаций она назвала Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), его филиалы и инвестиционные проекты.