Российский военный самолет заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский военный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии, сообщило Министерство обороны страны.

По его данным, инцидент произошел у Порвоо во второй половине дня 10 июня.

"Расследование по подозрению в нарушении воздушного пространства начато незамедлительно", - заявил министр обороны Антти Хаккянен.

Пограничная служба Финляндии расследует инцидент и предоставит более подробную информацию по этому вопросу по мере продвижения расследования.