МИД Финляндии вручил ноту послу РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в понедельник был приглашен в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту в связи с подозрением в нарушении воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.

"Послу сообщили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому территориальному нарушению, и попросили прояснить этот вопрос. Послу была вручена нота по этому вопросу", - сообщила телекомпания Yle со ссылкой на МИД страны.

Посол принял к сведению этот вопрос и заявил, что передаст сообщение, отмечает Yle.

23 мая министерство обороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении воздушного пространства страны двумя российскими военными самолетами у побережья Порвоо. Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит более подробную информацию по этому вопросу по мере продвижения расследования, говорилось в пресс-релизе минобороны.

В последний раз финская сторона сообщала о нарушении российским самолетом воздушного пространства Финляндии в феврале в Финском заливе, к западу от полуострова Ханко, где, по данным финских властей, российский самолет находился в течение нескольких минут.