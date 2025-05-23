В Финляндии два самолета ВВС России заподозрили в нарушении воздушного пространства

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии заявило, что два российских военных самолета в пятницу могли нарушить воздушное пространство страны, пограничная служба расследует инцидент.

"Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии у побережья Порвоо во второй половине дня 23 мая 2025 года", - говорится в пресс-релизе.

"Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и его расследование продолжается", - заявил министр обороны Антти Хаккянен.

Пограничная служба Финляндии расследует инцидент и предоставит более подробную информацию по этому вопросу по мере продвижения расследования.

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