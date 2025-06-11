В МИД Финляндии вызвали временного поверенного в делах России

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах России в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны 10 июня, сообщает в среду портал Yle.

Встреча запланирована на 11 июня, в МИД пока не раскрывают подробности.

10 июня М‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌инистерство обороны Финляндии сообщило о предполагаемом нарушении воздушного пространства российским военным самолетом в районе Порвоо. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.

Yle отмечает, что этот инцидент стал уже вторым за месяц. Предыдущее предполагаемое нарушение Россией воздушного пространства Финляндии имело место в конце мая. После инцидента финский МИД передал ноту послу России Павлу Кузнецову.