Число жертв стрельбы в школе в Австрии выросло до девяти

Пострадали не менее 28 человек

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Граце количество жертв стрельбы в школе увеличилось до девяти человек, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на мэрию города. Убиты семь учеников и один взрослый, а также предполагаемый стрелок. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Еще 28 человек доставлены в больницы, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Kronen отмечает, что среди жертв и раненых некоторые получили пули в голову. По предварительным данным, стрельбу в двух классах по очереди вел ученик этой же школы. Он был найден мертвым. Представитель полиции сказал ORF, что, предполагается, что стрелок покончил с собой. Гибель стрелявшего подтвердила Austria Press Agency мэр Граца Эльке Кар.

В школе и в ее окрестностях работает полиция и экстренные службы. В школе провели эвакуацию и всех перевели в безопасное место.

Жителей города просят по возможности избегать посещения этого района, но в полиции уже отметили, что новых рисков не видят.

Грац – второй по величине город Австрии, расположен на юго-востоке страны, в нем проживает около 300 тысяч человек.