Власти США обвиняют президента Мексики в потворстве беспорядкам в Калифорнии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник обвинила президента Мексики Клаудию Шейнбаум в потворстве протестам, которые захлестнули Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

"Шейнбаум поощряла эти протесты, и мы осуждаем это", - приводит агентство ЭФЭ слова Ноэм.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в район беспорядков направлены подразделения морской пехоты.