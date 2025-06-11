Поиск

В США протесты против иммиграционной политики идут в десяти штатах и столице

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Акции протеста против планов властей США по депортации нелегальных мигрантов охватили города в десяти американских штатах и в столице страны - Вашингтоне, сообщает CNN.

Демонстрации против иммиграционных рейдов, которые проходят уже пятый день в Лос-Анджелесе, проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Остине, Денвере, Атланте, Сиэтле, Лас-Вегасе и других крупных американских городах.

На фоне протестов против депортации мигрантов в США переполнились места для содержания задержанных нелегалов. Под стражу взяты уже ок‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌оло 55 тысяч нелегалов при наличии только 41,5 тысячи койко-мест.

Накануне в центре Лос-Анджелеса был введен комендантский час. За ночь в ходе массовых арестов за нарушение режима было задержано около 500 участников протестных акций.

По приказу президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес 9 июня были направлены дополнительно 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. В минувшее воскресенье там уже были дислоцированы 2 тысячи гвардейцев.

Подразделения Нацгвардии также направлены в города Техаса, в том числе в Сан-Антонио и Даллас для защиты федеральных объектов.

Беспорядки в Лос-Анджелесе

11
Вашингтон Лас-Вегас Нью-Йорк США Техас Нацгвардия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

Маск заявил, что сожалеет о некоторых высказываниях с критикой Трампа

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Что случилось этой ночью: среда, 11 июня

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

США вернут названия переименованным при Байдене семи военным базам

Верховный суд оставил в силе приговор экс-президенту Аргентины Фернандес де Киршнер

Макрон пообещал запретить соцсети подросткам до 15 лет

Макрон пообещал запретить соцсети подросткам до 15 лет
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });