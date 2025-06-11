В США протесты против иммиграционной политики идут в десяти штатах и столице

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Акции протеста против планов властей США по депортации нелегальных мигрантов охватили города в десяти американских штатах и в столице страны - Вашингтоне, сообщает CNN.

Демонстрации против иммиграционных рейдов, которые проходят уже пятый день в Лос-Анджелесе, проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Остине, Денвере, Атланте, Сиэтле, Лас-Вегасе и других крупных американских городах.

На фоне протестов против депортации мигрантов в США переполнились места для содержания задержанных нелегалов. Под стражу взяты уже ок‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌оло 55 тысяч нелегалов при наличии только 41,5 тысячи койко-мест.

Накануне в центре Лос-Анджелеса был введен комендантский час. За ночь в ходе массовых арестов за нарушение режима было задержано около 500 участников протестных акций.

По приказу президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес 9 июня были направлены дополнительно 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. В минувшее воскресенье там уже были дислоцированы 2 тысячи гвардейцев.

Подразделения Нацгвардии также направлены в города Техаса, в том числе в Сан-Антонио и Даллас для защиты федеральных объектов.