Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Пока власти рассчитывают, что комендантский час поможет снизить напряженность

Фото: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что американская администрация не будет колебаться, если для стабилизации обстановки в Лос-Анджелесе потребуются более решительные шаги.

"Прямо сейчас в Калифорнии мы в хорошем положении. Мы не боимся идти дальше. Мы не будем робеть, если надо будет сделать что-то еще", - ответила она на вопрос журналиста CNN о возможности задействовать закон о подавлении восстаний военными (Insurrection Act), который позволит использовать ВС США для поддержания порядка внутри страны.

По ее словам, администрация надеется, что действующий в Лос-Анджелесе комендантский час позволит снизить напряженность. Однако, заверила она, федеральные власти также готовы действовать.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что большинство лиц, задержанных в минувшую ночь, нарушали комендантский час. По ее словам, комендантский час оказался эффективной мерой: ни вандализма, ни мародерства не было, а акции протеста оказались немногочисленны. Также мэр утверждала, что федеральные власти ранее лишь усугубили ситуацию и продолжают ее ухудшать.

По данным The New York Times, в среду новые акции протеста против миграционной политики администрации планируются в Лос-Анджелесе, Мишн-Вьехо (штат Калифорния), Юджине (штат Орегон), Роли (штат ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Северная Каролина), Сан-Антонио (штат Техас), Сиэттле (штат Вашингтон), Сент-Луисе (штат Миссури). Власти ряда городов готовятся к этим демонстрациям.

В среду на улицах Лос-Анджелеса будут дежурить 700 морских пехотинцев, которые присоединятся к служащим Нацгвардии. Морпехи и нацгвардейцы будут охранять агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), пока они делают свою работу, однако не будут участвовать в задержаниях.

В Министерстве внутренней безопасности 9 июня отчитались, что теперь ICE задерживают в день 2 тысячи человек за нарушения миграционного законодательства; при предыдущем президенте США Джо Байдене в 2024 году этот показатель составлял 311 человек.

По приказу президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес в понедельник были направлены дополнительно 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев.

Подразделения Нацгвардии направлены в города Техаса, в том числе в Сан-Антонио и Даллас для защиты федеральных объектов.

Демонстрации против иммиграционных рейдов властей, длящиеся пятый день в Лос-Анджелесе в Калифорнии, также прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Остине, Денвере, Атланте, Сиэтле, Лас-Вегасе и других крупных американских городах.