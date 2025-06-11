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NBC сообщил о планах властей США развернуть вооруженные отряды в городах, руководимых демократами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иммиграционная и таможенная служба США готовится направить отряды быстрого реагирования в пять городов, возглавляемых представителями Демократической партии, сообщает телеканал NBC в среду.

"По словам собеседников телеканала, власти распорядились направить подразделения быстрого реагирования в Сиэтл, Чикаго, Филадельфию, Нью-Йорк и район Северной Вирджинии", - сообщает NBC.

Источники не сообщили, планирует ли служба начать рейды в этих городах немедленно, однако все подразделения в указанных районах получили приказ быть в полной боевой готовности.

Специальные отряды быстрого реагирования иммиграционной и таможенной службы США – это подразделения, оснащ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌енные бронированными автомобилями и длинноствольным оружием, которые используются в особо опасных операциях.

Ранее рейды подразделений иммиграционной и таможенной службы США в Лос-Анджелесе вызвали волну протестов по всей Калифорнии, а также в соседних штатах и крупнейших городах страны.

Противники политики Трампа планируют провести в субботу протестные акции по всей стране в рамках кампании No Kings ("Нет королям"). В заявлении организаторов сказано, что в протестах примут участие более 200 групп гражданских активистов более чем в 1,5 тыс. городах во всех штатах. Трамп предупредил о возможности применения силы к протестующим и добавил, что считает их "ненавидящими США людьми".

США
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