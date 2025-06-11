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Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Техасская национальная гвардия будет размещена по всему штату в связи с протестами, которые начались после полицейских рейдов против нелегалов, сообщил в соцсети губернатор Техаса Грег Эбботт.

"Техасская национальная гвардия будет развернута в местах по всему штату для обеспечения мира и порядка", - написал он.

Эбботт отметил, что мирные протесты не запрещены, однако нанесение демонстрантами ущерба людям и собственности наказуемо, и нацгвардия сделает все возможное, чтобы поддержать порядок.

Ранее телеканал KSAT-TV сообщал, что нацгвардия была направлена в один из самых густонаселенных городов штата Сан-Антонио в связи с протестами, которые запланированы на этой неделе. В штате пройдут масштабные демонстрации в среду и субботу.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ Протесты мигрантов в стране начались после того, как Иммиграционная и таможенная полиция США совершила несколько рейдов 6 июня, задержав десятки человек. Активнее всего демонстрации проходят в калифорнийском Лос-Анджелесе, в связи с чем в центре города был введен комендантский час. Президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в район беспорядков направлены подразделения морской пехоты.

Также вечером во вторник в полиции Лос-Анджелеса заявили, что начали проводить массовые задержания. Как минимум 378 человек были задержаны с момента начала протестов.

Демонстрации также проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Сиэтле, Денвере, Сан-Франциско и других крупных американских городах.

Беспорядки в Лос-Анджелесе

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Лос-Анджелес США Техас Грег Эбботт Пит Хегсет Дональд Трамп
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