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ВВС Израиля нанесли по Ирану сотни ударов пятью волнами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израиль в ночь на пятницу атаковал Иран пятью волнами, были нанесены сотни авиаударов, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на военный источник.

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"Израильские ВВС к настоящему моменту нанесли удары по Ирану пятью волнами", - сообщил изданию источник.

По его словам, "в общей сложности были нане‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌сены сотни ударов".

Ранее пресс-служба израильской армии объявила о начале "упреждающего, точного, комбинированное наступления, основанного на высококачественных разведданных, с целью нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".

ВВС Израиля Иран удары
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