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Хаменеи пообещал Израилю "мучительную участь" за удары по Ирану

Хаменеи пообещал Израилю "мучительную участь" за удары по Ирану
Фото: Iranian Leader Press Office/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль столкнется с "суровым наказанием" за удары по Ирану.

"Сионистский режим, совершив это преступление, обрек себя на горькую и мучительную участь, и он определенно получит ее", - говорится в распространенном иранскими СМИ заявлении Хаменеи.

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В нем отмечается, что Израиль "показал свою порочную и окровавленную руку для совершения преступления в нашей любимой стране, более чем когда-либо продемонстрировав свою‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ злонамеренную природу, нанеся удары по жилым центрам".

Хаменеи подтвердил, что в результате израильских ударов жертвами стали видные военачальники, ученые-ядерщики.

Ранее иранские СМИ информировали о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Хоссейна Салами.

Как сообщил The Times of Israel представитель Армии обороны Израиля,​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​ жертвами израильской атаки также могли стать начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и ведущие ученые-ядерщики.

Иран Али Хаменеи Израиль атака
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