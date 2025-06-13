ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном дроны

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля начали операцию, цель которой - сбить запущенные иранскими военными беспилотники, сообщает в пятницу газета Jerusalem Post.

Военные стараются сбить дроны до того, как они достигнут израильского воздушного пространства, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌отмечается в сообщении.

БПЛА, как ожидается, долетят до Израиля в течение ближайших пары часов.

Как сообщалось ранее, в ночь с четверга на пятницу Израиль нанес серию ударов по ядерным объектам Ирана.

В ответ на это иранский МИД предупредил, что Тегеран имеет право принять ответные меры против Израиля и "без колебаний встанет на защиту нации". После этого стало известно, что иранские военные запустили около сотни дронов в направлении Израиля.