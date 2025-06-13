Поиск

Трамп призвал Иран срочно заключить соглашение по атому

Трамп призвал Иран срочно заключить соглашение по атому
Президент США Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

В миреУдар Израиля по Ирану: что известно на данный моментУдар Израиля по Ирану: что известно на данный моментЧитать подробнее

"Ирану нужно согл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌аситься на сделку, иначе у него ничего не останется (...). Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп, комментируя удары Израиля‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ по Ирану, отметил, что "мы уже видели много смертей. Но еще есть время, чтобы это остановить". Также он предупредил, что дальнейшие израильские удары по Ирану "уже запланированы и будут еще более жесткими".

По словам Трампа, он "давал Ирану один шанс за другим" для заключения соглашения по атому.

"Некоторые иранские сторонники жесткой линии делали смелые заявления, но они не представляли, что на них надвигается. Теперь они все мертвы", - добавил президент США.

Утром 13 июня ЦАХАЛ нанес удары с воздуха по объектам ядерной программы Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их цель - предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как Иран близок к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на массированный израильский удар запустил около сотни беспилотников в сторону Израиля и отказался участвовать в запланированных на воскресенье переговорах с США по ядерной программе.

Дональд Трамп США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу

Израиль нанес новую серию ударов по иранским городам

В результате ночных израильских ударов по Натанзе никто не пострадал

Израиль нанес новые удары по северу Ирана

Израиль - Иран: это только начало. Мнения экспертов

Израиль - Иран: это только начало. Мнения экспертов

Москва решительно осуждает силовую акцию Израиля в отношении Ирана

Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана

Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана

Посольство РФ в Иране призвало россиян воздержаться от посещения страны

Red Wings приостановила рейсы в Израиль до субботы

Удар Израиля по Ирану: что известно на данный момент

Удар Израиля по Ирану: что известно на данный момент
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });