Трамп призвал Иран срочно заключить соглашение по атому

Президент США Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Ирану нужно согл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌аситься на сделку, иначе у него ничего не останется (...). Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп, комментируя удары Израиля‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ по Ирану, отметил, что "мы уже видели много смертей. Но еще есть время, чтобы это остановить". Также он предупредил, что дальнейшие израильские удары по Ирану "уже запланированы и будут еще более жесткими".

По словам Трампа, он "давал Ирану один шанс за другим" для заключения соглашения по атому.

"Некоторые иранские сторонники жесткой линии делали смелые заявления, но они не представляли, что на них надвигается. Теперь они все мертвы", - добавил президент США.

Утром 13 июня ЦАХАЛ нанес удары с воздуха по объектам ядерной программы Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их цель - предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как Иран близок к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на массированный израильский удар запустил около сотни беспилотников в сторону Израиля и отказался участвовать в запланированных на воскресенье переговорах с США по ядерной программе.